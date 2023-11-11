وجع قلبي.. تامر أمين يكشف عن عدد الشهداء بقطاع غزة حتى اليوم

علق الإعلامي تامر أمين، قائلا: “اليوم أعلنت المنظمات الإغاثية و الطبية بفلسطين عن رقم الشهداء الذي وجع قلبي و خلص على ما تبقى لدينا من مشاعر”، منوها إلى أن كل 10 دقائق يُقتل طفل بقطاع غزة شهيد للقصف الوحشي الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفيات و المواطنين و المنشأت الفلسطينية، موضحا أنه في المقابل يولد طفل كل نصف دقيقة أي 30 ثانية.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار، “مهما تعملي يا إسرائيل سيظل الشعب الفلسطيني أكثر و ستستمر ولادة الأطفال الفلسطينيين بأراضيهم كمشاريع شهداء و مشاريع مقاتلين و مناضلين و مكافحين ضد الاحتلال و الاستعمار”.

عمرك ما تقدر تصفي شعب

ونوه، إلى أن إسرائيل لن تستطع على إبادة و تصفية شعب بأكمله، و ذلك ما يؤكده التاريخ، معقبا: “”عمرك ما تقدر تصفي شعب، لأن الشعوب هي الباقية و هي صاحبة الحقوق".