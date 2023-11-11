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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خناقة أهلاوية أهلاوية| اشتباكات بين ألتراس الأحمر في مدرجات الجونة والأمن يتدخل

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

تصدر جماهير النادي الأهلي ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب انتهاء مبارة الاهلي والجونة التي انتهت بالتعادل 1-1 .

جماهير الاهلي 

سبب مشاجرة جماهير الاهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن سبب مشاجرة جماهير النادي الأهلي في مباراة فريقها أمام نادي الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية: “رابطة مشجعي النادي الأهلي رفضت تواجد الجماهير العادية معهم في نفس المدرج، ومن هنا بدأت الأزمة”.

وتابع: “بدأت الأزمة بسبب خلافات بين الجماهير وهذا تسبب في تدخل الجهات الأمنية، ونجحت بالفعل في إنهاء الأمر، وإبعاد الجماهير العادية عن رابطة النادي الأهلي”.

أهداف مباراة الأهلي والجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

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مباراة الاهلي والجونة

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن المارد الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

جماهير الاهلي 

تشكيل الأهلي بمبارة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: كوكا، أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: الشحات، طاهر، موديست.

تشكيل الجونة بمبارة الأهلي

احمد مسعود، صبري رحيل، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود، محمد الدغويمي، أليو جاتا، أحمد بلحاج، أيمن موكا، أروند، جابريل.

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