احتلال غزة.. نتنياهو: لا تنازل عن السيطرة الأمنية على القطاع بأي حال

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا من تل أبيب، يقول فيه إن بلاده "مستعدة تماما" على جبهتها الشمالية. تتبادل إسرائيل إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية القوية على الحدود الشمالية.

وقال بنيامين نتنياهو إنه حذر حزب الله من أن الدخول في حرب مع إسرائيل سيكون "خطأ فادحا" من شأنه أن "يحدد مصير لبنان".

وفي مناقشة الحرب مع حماس، قال إن إسرائيل "لن تتوقف حتى نكمل مهمتنا" وأن هدفها الوحيد هو الإنتصار والقضاء علي حماس.

وقال إن حماس "فقدت قبضتها" على غزة وليس هناك الآن "مكان للاختباء".

وقال نتنياهو إنه يواصل اتصالاته اليومية مع جو بايدن، ولا يزال يحظى بـالدعم السياسي والأخلاقي من الإدارة الأمريكية.

يقول إن العديد من زعماء العالم يأتون لزيارة إسرائيل لإظهار الدعم، ولكن هناك "أقليات تضغط على الحكومات".

يدعو الحكومات وخاصة الأمريكية إلى "عدم الاستسلام لهذه الضغوط" ويقول "حربنا هي حربهم". وشدد قائلا: "لن تحيدنا أي ضغوط دولية أو اتهامات باطلة عن قضيتنا". مكررا لن نتوقف حتى انهاء مهمتنا في غزة.

وقال نتنياهو: إعادة مخطوفينا هدف مركزي لهذه الحرب وعلى رأس أولياتي وأولويات أصدقائي ولا وقف للنار بدون ذلك. وأكد على طلبه من الأمريكيين الوقوف إلى جانبهم للقضاء على حماس، وقال نقدر الدعم العسكري الأميركي المستمر لنا.

ووجه رسالة للأميركيين قائلا: لا ترضخوا لضغوطات الأقليات لديكم. وأكد نتنياهو مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في الاشتباكات مع حماس.

وقال نتنياهو سيظل الجيش يتحكّم أمنيًّا بقطاع غزة بعد الحرب ولا تنازل عن السيطرة الأمنية على القطاع بأيّ حال.