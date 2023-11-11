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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم الرئيس الفرنسي بسبب تصريحاته عن غزة

يوآف جالانت
يوآف جالانت

هاجم وزير دفاع إسرائيل، يوآف جالانت، مساء اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب التصريحات التي قال فيها إن إسرائيل "تقتل النساء والأطفال في غزة".

وقال جالانت: "من أين تأتي هذه الشجاعة لوعظنا بالأخلاق في خضم القتال؟ لدينا القدرة والواجب للدفاع عن أنفسنا بأنفسنا وهذا ما سنفعله، لن نصمت أو نرتاح حتى هزيمة حماس".

بدوره، هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ماكرون، وقال : "لقد ارتكب ماكرون خطأ فادحا، واقعي وأخلاقي".

وأضاف: أقول لرئيس فرنسا، هذا سيصل إليك أيضا. هذا خطأ مجرد حرب لا مثيل لها، ولكنها أيضا خط أخلاقي لا مثيل له".

وزعم: نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو غير المشاركين، لكن لا يمكن منح حماس الترخيص لقتل مواطنينا دون ردنا، ونحن لسنا بحاجة إلى هذه الأمور والمواعظ الأخلاقية".

وفي مقابلة الليلة الماضية مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أكد ماكرون مرة أخرى أنه يدين الهجوم الذي نفذته حماس ويشارك إسرائيل آلامها ورغبتها، لكنه قال إنه لا يوجد مبرر لاستهداف المدنيين وقتل النساء والأطفال في غزة وأن وقف إطلاق النار سيفيد إسرائيل بالفعل.

وعندما سُئل عما إذا كان يريد أن ينضم قادة آخرون، بما في ذلك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى دعوته لوقف إطلاق النار، أجاب ماكرون: "آمل أن يفعلوا ذلك". وعندما أثير السؤال حول ما إذا كان يعتقد أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في أفعالها بغزة أجاب: "أنا لست قاضيا، أنا رئيس دولة". 

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