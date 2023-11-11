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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في خطوة نادرة .. بابا الفاتيكان يقيل الأسقف الأمريكي المحافظ ستريكلاند

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

ذكر بيان للفاتيكان يوم السبت أن البابا فرانسيس أقال الأسقف جوزيف ستريكلاند من تايلر بولاية تكساس، وهو أحد أشد منتقديه بين المحافظين الكاثوليك في الولايات المتحدة.

ومن النادر جدًا أن يُعفى أسقف من واجباته على الفور. وعادة ما يُطلب من الأساقفة الذين يواجهون مشاكل مع الفاتيكان الاستقالة قبل تقديم الاستقالة، والتي يقبلها البابا.

يتخذ الباباوات مثل هذه التحركات، التي تعتبر جذرية، عندما يرفض الأسقف طلب الاستقالة. يبلغ ستريكلاند 65 عامًا، أي أقل بعشر سنوات من سن التقاعد المعتاد للأساقفة. وكان ستريكلاند قد قال في وقت سابق من هذا العام إنه سيرفض الاستقالة إذا طلب منه ذلك.

ستريكلاند، وهو مستخدم غزير لوسائل التواصل الاجتماعي تم تعيينه في الأبرشية من قبل البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر في عام 2012، غرد في وقت سابق من هذا العام بأنه يرفض 'برنامج البابا فرانسيس الذي يقوض وديعة الإيمان'.

لقد انتقد بشكل خاص محاولة البابا جعل الكنيسة أكثر ترحيبًا بمجتمع المثليين ومحاولات فرانسيس لمنح العلمانيين المزيد من المسؤولية في الكنيسة وعارض السينودس الأخير.

وجاءت الإقالة في أعقاب تحقيق الفاتيكان في وقت سابق من هذا العام في إدارة أبرشية تايلر، والذي قالت تقارير وسائل الإعلام الكاثوليكية إنه شمل مراجعة لطريقة تعامله مع الشؤون المالية.

تم الإعلان عنه في وقت واحد من قبل الفاتيكان ومؤتمر أساقفة الولايات المتحدة. ولم يذكر أي من البيانين سببا.

الولايات المتحدة بنديكتوس السادس عشر بولاية تكساس بابا الفاتيكان ولاية تكساس

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