أمير هشام: الجنايني يحاول تصفية الأجواء بين فتوح وشيكابالا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك محاولات من جانب عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري السابق، لتصفية الأجواء بين أحمد فتوح ومحمود شيكابالا ثنائي الزمالك بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجنايني يحاول إنهاء الأزمة بين الطرفين وإدارة الزمالك أيضًا، والعمل على تجديد عقد فتوح واستمراره مع الفريق".



وكان قد ألغى أحمد فتوح، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، متابعة نادي الزمالك عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعد خروجه من معسكر لقاء زد بصحبة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.



وجاء رد شيكابالا، قائد الزمالك، على تصرف أحمد فتوح، بإلغاء متابعة اللاعب عبر إنستجرام.