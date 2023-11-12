مصر تفوز على العراق بثلاثية نظيفة في افتتاح مونديال الطائرة البارالمبية

حقق منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية الفوزعلى نظيره العراقي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية التي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الفترة من 11 وحتى 18 نوفمبر الجاري.

وجاء فوز منتخبنا بالمباراة بنتيجة 0/3 ، بعد فوزه بالشوط الاول بنتيجة 17/25 ، ثم الشوط الثاني بنتيجة 11/25 ، والشوط الثالث بنتيجة 23/25.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال ، كلآ من : هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يذكر أن منتخبنا الوطني سوف يخوض مباراته الثانية في الدور الأول يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر في تمام العاشرة صباحاً أمام نظيره منتخب رواندا.