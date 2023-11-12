رمضان السيد يهاجم كولر: سيد عبد الحفيظ كان شايل من عليه مشاكل الفريق

انتقد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد تعادل الأهلي مع الجونة.



قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر مع الأهلي في هذا الموسم يختلف عن الموسم الماضي" .

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ كان شايل من على كولر مشاكل الفريق، وحجة الإرهاق دي غريبة احنا لسة في بداية الموسم، التغييرات كتير في التشكيل، وعبد المنعم ازاي يقعد انهاردة أمام الجونة؟" .



واصل: "إراحة عبد المنعم بالنسبة لي علامة استفهام والأهلي استسهل مباراة الجونة وفرط في نقطتين" .



واختتم: "الأهلي هو من يصنع المدربين وليس العكس" .