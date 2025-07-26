أوروبا تفتح باب التفاوض.. فون دير لاين تمهد لاتفاق مرتقب مع واشنطن

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أكدت إجراء مكالمة "جيدة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمهيدًا لعقد لقاء مباشر في إسكتلندا لاستكمال المفاوضات بشأن الاتفاق التجاري المرتقب بين الجانبين.

إنهاء التوترات الجمركية

وأشار جبر ، إلى أن تصريحات فون دير لاين تعكس رغبة أوروبية في إنهاء التوترات الجمركية مع واشنطن، خاصة بعد فرض الأخيرة رسومًا مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وسط مؤشرات على تنازلات متبادلة في الاتفاق المقبل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق في مطلع الأسبوع المقبل، بحسب تقارير إعلامية أمريكية، وسط ترقب عالمي لما قد يُمثله الاتفاق من نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين القارتين.