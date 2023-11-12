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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك

صدى البلد

وجه مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية لمجلس إدارة نادي الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني: عاقبوا فتوح وصبحي، ولا تتأثروا بانضمامهم للمنتخب.


علي الجانب الآخر، قال إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اختيار فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ، إلى معسكر المنتخب، هو قرار فني ويختص به المدير الفني فقط.

 

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة ليس له علاقة باختيار الأسماء المعلنة من المدير الفني".

 

وأضاف إيهاب الكومي: "حال وجود استياء من جانب نادي الزمالك في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة، سوف يتم الرد عليه بأن الأمر يخص المدير الفني فقط، وهناك حازم إمام المشرف على المنتخب يتناقش مع المدرب، ولم يتم طلب استبعاد الثنائي مطلقًا".

 

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "انطلاقة الحكام في بداية الدوري كان هناك تحفظ عليها، ولكن في الأسابيع الأخيرة هناك حالة من الرضا على تطور الأداء بعدما حصلوا على الثقة بعد دعم المسؤولين للجنة للحكام".

مجدي عبد الغني مجلس إدارة الزمالك اداء منتخب مصر فتوح

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