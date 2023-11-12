إبراهيم عبد الجواد يطلب الدعاء للعامري فاروق

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية .

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي فيسبوك : كل الشفاء للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان محمود الخطيب متواجدا في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الإمارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء منذ أيام، وحضور الجنازة ظهر الخميس".

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.