لماذا يجتمع الرئيسان الأمريكي والصيني في 15 نوفمبر؟

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج سيلتقيان في 15 نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس.

وذكر مراقبون أن اللقاء سيكون لمحاولة “استقرار” العلاقات بعد التوترات الأخيرة بين القوتين العظميين، وليس لأجل بحث أمر كيان الاحتلال.



وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن الاجتماع، الذي لم يتم تأكيده من قبل، ليس من المتوقع أن يسفر عن نتائج كبيرة لكنه يهدف إلى تجنب الصراع بين الصين والولايات المتحدة.

وسيناقش بايدن وشي أيضا الأزمات العالمية الملحة مثل حرب إسرائيل والتدخل الروسي بأوكرانيا، فضلا عن التوترات بشأن جزيرة تايوان المضطربة.

ولم يلتقي الزعيمان منذ عام منذ آخر لقاء لهما في بالي في نوفمبر 2022، وغرقت العلاقات بين بكين وواشنطن في حالة من التجميد العميق منذ ذلك الحين.



ويحضر بايدن (80 عاما) وشي (70 عاما) قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل، لكن المسؤولين لم يذكروا ما إذا كان اجتماعهما سيعقد في المدينة نفسها.



وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "سيكون هدفنا هو محاولة اتخاذ خطوات تؤدي بالفعل إلى استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وإزالة بعض مجالات سوء التفاهم وفتح خطوط اتصال جديدة".



وأضاف: «نحن في منافسة مع الصين، لكننا لا نسعى إلى مواجهة صراع أو حرب باردة جديدة. نحن نؤيد إدارة المنافسة بمسؤولية”.