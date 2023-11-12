عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا يجتمع الرئيسان الأمريكي والصيني في 15 نوفمبر؟

بايدن وشي في لقاء
بايدن وشي في لقاء سابق

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج سيلتقيان في 15 نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو، وفق  ما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس.

 

وذكر مراقبون أن اللقاء سيكون لمحاولة  “استقرار” العلاقات بعد التوترات الأخيرة بين القوتين العظميين، وليس لأجل بحث أمر كيان الاحتلال.


وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن الاجتماع، الذي لم يتم تأكيده من قبل، ليس من المتوقع أن يسفر عن نتائج كبيرة لكنه يهدف إلى تجنب الصراع بين الصين والولايات المتحدة.

 

وسيناقش بايدن وشي أيضا الأزمات العالمية الملحة مثل حرب إسرائيل والتدخل الروسي بأوكرانيا، فضلا عن التوترات بشأن جزيرة تايوان المضطربة.

 

ولم يلتقي الزعيمان منذ عام منذ آخر لقاء لهما في بالي في نوفمبر 2022، وغرقت العلاقات بين بكين وواشنطن في حالة من التجميد العميق منذ ذلك الحين.


ويحضر بايدن (80 عاما) وشي (70 عاما) قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل، لكن المسؤولين لم يذكروا ما إذا كان اجتماعهما سيعقد في المدينة نفسها.


وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "سيكون هدفنا هو محاولة اتخاذ خطوات تؤدي بالفعل إلى استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وإزالة بعض مجالات سوء التفاهم وفتح خطوط اتصال جديدة".


وأضاف: «نحن في منافسة مع الصين، لكننا لا نسعى إلى مواجهة صراع أو حرب باردة جديدة. نحن نؤيد إدارة المنافسة بمسؤولية”. 

أميركيون بايدن شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الصحة: الوضع الوبائي في مصر آمن ..وانخفاض إصابات الفيروس الخلوي عن العام الماضي

موضوعات متعلقة

حسن نصر الله : المقاومة تقوم بعمل رائع أمام العدو الصهيوني

رئيس العراق: ما يرتكبه الاحتلال هو محاولة بائسة لإخراج الفلسطينين من أراضيهم

الرئيس السوري: الصهيونية تفوقت على نفسها في هجوم غزة

داخلية غزة: سقوط 5 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال لمنزل بخان يونس

ولي عهد الكويت: الأشقاء في غزة يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على يد الاحتلال

الرئيس الإيراني: ما أسقطه الاحتلال الإسرائيلي على غزة يعادل 7 قنابل ذرية

الرئيس الإندونيسي يدعو لوقف الحرب على غزة ومساءلة الاحتلال

فيديو يرصد استهداف القسام لجنود الاحتلال في بيت حانون

ترشيحاتنا

مجربات الصلاة على النبي لقضاء الدين.. اقضِ ما عليك بـ 5 صيغ

عقوبات ضد جماهير الأهلي.. ثروت سويلم يصدم الزمالك بسبب السوبر المصري

على عمق 10 كم.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على معظم المحافظات اليوم| فيديو

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ المواطنين

بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

فيديو

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ