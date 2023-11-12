في ذكراه.. قصة زواج يونس شلبي ومفاجأة سعيد صالح له

تحل اليوم الأحد 12 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان يونس شلبي، الذي ولد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1941، وتوفي في مثل هذا اليوم عام 2007، عن عمر يناهز الـ 66 عاما.

حياة يونس شلبي

ولد الفنان يونس شلبي، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في 30 مايو من عام 1941، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا.

مشوار يونس شلبي

وبلغ رصيد النجم الكوميدي ما يقرب من 77 فيلما، كان آخرهم "أمير الظلام"، والذى شارك فيه مع صديقه الفنان عادل إمام كضيف شرف، كما قدم ما يقرب من 20 عملًا تليفزيوينًا، وعشرات المسرحيات.

قصة زواج يونس شلبي

وكان لـ يونس شلبي، موقف مع أبناء مسرحية مدرسة المشاغبين، فقبل حفل زواجه طلب من سعيد صالح وكل أصدقائه في مدرسة المشاغبين ألا يأتوا إلى الفرح، وأخبرهم أنه لا يستطيع أن يوفر لهم جميعا الطعام، كما أنه لم يدع سوى أقاربه وأقارب العروسة.

وتفاجأ يونس شلبي، يوم الزفاف بقدوم سعيد صالح ومعه الكثيرين من العاملين في المسرحية وأخبروه أنهم يريدون أن يشاركوه فرحته ولم يهتموا بما قاله لهم.

يونس شلبي، تزوج من امرأة خارج الوسط الفنى ومن المنصورة تحديدا وأنجب منها 4 أبناء ورفض الزواج من داخل الوسط الفني.