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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: ملك بريطانيا سيروج لـ"خارطة طريق" اتفاقية سلام مستقبلية في قطاع غزة

صدى البلد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد، أن ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث، سيجري محادثات مع الزعماء العرب من أجل صياغة "خارطة طريق" لاتفاقية سلام مستقبلية في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، يأمل الملك في استخدام علاقاته مع زعماء العالم العربي من أجل بدء عملية تؤدي إلى حل طويل الأمد لقطاع غزة وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن الملك يعتزم إجراء هذه المحادثات مع الزعماء العرب على هامش قمة المناخ المقرر عقدها في دبي نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الملك قد يلجأ إلى  ولي العاهل السعودي محمد بن سلمان عبر اتصالاته مع سلطان عمان وملك البحرين.

ووفقا للصحيفة يعتقد تشارلز الثالث أن الطريقة الوحيدة للفوز في الحرب ضد الإرهاب هي التعامل مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال مصدر في القصر للصحيفة البريطانية: "الملك قلق للغاية بشأن الموضوع، وأثناء زيارته للشرق الأوسط، يستغل الفرصة لإجراء محادثات مع الجانبين.

وأضاف المصدر أن هناك فرصة لمواصلة الاستماع ومحاولة تعزيز أكبر قدر ممكن من الوئام بين الأديان والمجتمعات من خلال الحوار وتعزيز الطموح للتوصل إلى حل سلمي.

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