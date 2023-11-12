رئيس مجلس مدينة مرسى علم يتفقد مركز شباب أبو غصون

قام اللواء حازم خليل، رئيس مجلس مدينة مرسى علم، والأستاذ حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بزيارة تفقدية لمركز شباب أبو غصون بهدف تقييم حالته وبحث إمكانية استثمار بعض المساحات الفضاء المتاحة.

تفقد الضيوف صالة الألعاب الرياضية بالمركز، حيث أطلعوا على التجهيزات والحالة العامة للصالة. ثم زاروا المكاتب الإدارية للتحقق من سير العمل وتحديد احتياجات التطوير الإداري والبنية التحتية.

وفي سياق جهود تطوير البنية التحتية الرياضية في المنطقة، تفقد اللواء حازم خليل وخلف الملعب الموجود في المركز وبحثوا خطط تطويره لتلبية احتياجات المركز وتعزيز دوره كمركز حيوي للشباب.

كملخص للزيارة، ناقش اللواء حازم خليل وخلف فرص استثمار بعض المساحات الفضائية في المركز، مقترحين إنشاء محلات تجارية على السور لتحقيق استدامة مالية للمركز وتوفير خدمات إضافية للشباب والمجتمع المحلي.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النشاط الرياضي والثقافي في المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع التجارية الصغيرة.

في ختام الزيارة، أعرب اللواء حازم خليل وخلف عن تفاؤلهما بمستقبل مركز شباب أبو غصون وأكدا التزامهما بتوفير الدعم اللازم لتطوير المركز وتعزيز دوره في خدمة الشباب في المنطقة.