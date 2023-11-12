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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض لفترة محدودة.. خصم 29% على موبايل Realme C53

خصم 29% على موبايل
خصم 29% على موبايل Realme C53 في مصر

تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، في شهر نوفمبر من كل عام عروضا قوية بمناسبة موسم التخفيضات العالمي "البلاك فرايدي"، مما يمنح المشترين المحتملين الذين يبحثون عن خصومات على العديد من المنتجات الذكية المميزة التي تم إطلاقها حديثا، فرصة رائعة للحصول على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مقابل خصم مغرى.

خصم 29% على موبايل ريلمي Realme C53 في مصر

ولحسن الحظ، حصل هاتف ريلمي Realme C53، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

ويتوفر هاتف ريلمي المميز Realme C53، مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 29% مما يوفر ما يصل إلى 2666 جنيها مصريا أقل من سعر الهاتف الأساسي.

يمتاز هاتف ريلمي Realme C53، داخل العرض بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعما لتقنية 4G، باللون الذهبي، بسعر 6333 جنيها مصريا، بدلا من 8999 جنيها مصريا.

خصم 29% على موبايل Realme C53 في مصر

مواصفات ريلمي Realme C53

يعمل هاتف ريلمي Realme C53، بواسطة معالج من نوع Unisoc Tiger T612، المطور من قبل شركة يونيسك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.

Realme C53

يمتاز هاتف ريلمي Realme C53، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.74 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

جاء هاتف Realme C53، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف مقترنة بمستشعر عمق بدقة 0.3 ميجابكسل وفلاش LED.

زودت ريلمي هاتف Realme C53، بواجهة المستخدم التابعة لها Realme UI، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويحزم هاتف ريلمي Realme C53، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 50 % في غصون 31 دقيقة.

خصم 29% على موبايل Realme C53 في مصر
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