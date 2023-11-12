صيدلة حلوان: امتحانات الميدتيرم في مستوي الطالب المتوسط

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، ان الكلية بدأت استعداداتها لعقد امتحانات الميدتيرم للطلاب ،و قد تم الانتهاء من تجهيز اللجان و القاعات لكافة الفرق الدراسية ، و اشار الي انه بالنسبة باسئلة الامتحانات فأن أسئلة امتحانات الميدتيرم تم وضعها للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس و كل حر في وضع اسئلته ، و انها في متناول الطالب المتوسط .

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن مواعيد بدء دورة اللغة الانجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي".

وتقام فعاليات الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 4 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وحدد المركز مواعيد الدورة على النحو التالي: اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023: قراءة

يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023: استماع

يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023: قواعد

يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023: قواعد

ودعا المركز الراغبين في التسجيل والحجز للدورة بالتوجه سريعًا لمقر المركز.

ووقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع اللواء محمد البابلي، مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات.

جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان الذي يفيد استقبال الجامعة مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لعمل دورات مشتركة وبرامج أكاديمية في مجال اللغات.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، هذه الخطوة تعد فرصة لتعميق العلاقات وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك، والتبادل الأكاديمي والعلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.



وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن هذا البروتوكول يأتي إنطلاقاً من الرغبة الصادقة والمساعي الدؤوبة لإبراز الوجه المشرق والحضاري لجامعة حلوان بوصفها من أعرق المنارات العلمية والتعليمية محلياً وإقليمياً وتأكيداً لتطلعاتها للارتقاء بدورها التعليمي، فقد أولت أهمية كبيرة للانفتاح والتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية فى إطار من التكامل والشراكة الجادة لتبادل الخبرات وصقل المهارات.

وأكد اللواء محمد البابلى مدير معهد اللغات للقوات المسلحة أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيداً لدور معهد اللغات للقوات المسلحة الهام والذى يؤدية لخدمة المجتمع من خلال تقديم العديد من البرامج اللغوية الهادفة لتعليم اللغات وتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التي يحتاجها سوق العمل.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية يتفق عليها الطرفان لتأهيل الدارسين لغوياً وتربوياً وعلمياً وفقاً للقواعد واللوائح الأكاديمية بجامعة حلوان، وأيضا تبادل الأساتذة والخبراء لتدريس اللغات.