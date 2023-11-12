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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة خفير خصوصى في القليوبية لجلسة الثلاثاء للمرافعة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، تأجيل نظر قضية مقتل خفير خصوصي على يد 5 متهمين، أثناء قيامه بحراسة حديقة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة الثلاثاء القادم للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد. ح. م"، عامل، و"محمد. ص. هـ"، و"أحمد. ع. ج"، و"نادر. م. ا"، و"محمد. ص. ص"، مقيمين دائرة مركز بنها، لأنهم في يوم 2023/1/24، قتلوا عمداً المجني عليه "ناصر مصلحي محمد مصلحي"، مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، اثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلى أثر خلافات سابقة بينهم والمجني عليه، اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنين سلفا وجوده بها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما إن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه عيارين صوبه فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش وذخائر تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، وحاز المتهمين بواسطته ذخائر تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص وحازوا وأحرزوا أدوات "طوب" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

القليوبية محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية شمال بنها بنها

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