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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة العاصمة الإدارية تتطلع للوصول بأرباحها السنوية لـ 23 مليار جنيه

صدى البلد

أعلن المهندس خالد عباس- رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن زيادة أرباحها هذا العام بنحو 15% إلى 20% عن العام الماضي.

 

وأوضح عباس  خلال مشاركته اليوم الأحد في  مؤتمر التطوير العقاري السابع عن تحقيق  شركة العاصمة الإدارية الجديدة لصافي ربح خلال النصف الأول من 2023 بنحو 10 مليارات جنيه.

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وذكر عباس، أن أرباح الشركة للعام الحالي من المتوقع أنها ستتراوح ما بين 22.7 و23.7 مليار جنيه، ارتفاعاً من 19.8 ملياراً في 2022.

 

واستكمل عباس أن الإعلان عن الأرباح الصافية النصف سنوية لأول مرّة، و إصدار قوائم مالية ربع سنوية بدءاً من العام المقبل، بهدف استكمال متطلبات هيئة الرقابة المالية تمهيدا لطرح حصة من أسهم الشركة في البورصة المصرية.

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