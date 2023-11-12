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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للفتيات غير القادرات.. البلوجر ندى الشافعي تكشف تفاصيل مبادرة دولابنا واحد

البلوفر ندى الشافعي
البلوفر ندى الشافعي

 أكدت البلوجر ندى الشافعي، أن مبادرة "دولابنا واحد"، هدفها توفير الملابس لجميع الفتيات الغير قادرات بشكل مجاني، مشيرة إلى أن المبادرة غير قاصرة على الفساتين فقط، ولكنها تشمل جميع الملابس.
 

وقالت ندى الشافعي، خلال لقاء لها لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أنه أكون سعيدة، عندما أقوم بأدخال السعادة على الفتيات الغير قادرات، على الرغم من أنه أواجه مشاكل كبيرة ولكن أعمل على حلها.

 

البطاقة الشخصية للأب أو الأم.  

وتابعت البلوجر ندى الشافعي، أنه في بعض الأحيان لا بد أن أحصل على ضمانات من أجل الحفاظ على الملابس، مؤكدة أنه أحصل على البطاقة الشخصية للفتاة مع البطاقة الشخصية للأب أو الأم.  

البلوجر ندى الشافعي الملابس برنامج ست الستات دينا رامز البطاقة الشخصية

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