افتتاح معرض ملابس بجامعة الأقصر للتخفيف عن كاهل الطلاب

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر معرضًا لملابس الطلاب مجاناً، بكلية الفنون الجميلة، بالتعاون مع مؤسسة محبة الرحمن الخيرية بالإسكندرية، بحضور المهندسة شكرية أحمد شاكر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور محمد كمال عبد المعطي، عضو مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من قيادات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات.

ونظمت المعرض إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الأقصر، بالتعاون مؤسسة محبة الرحمن الخيرية بالإسكندرية، وذلك بإشراف الأستاذة ذكاء محمد صبري مدير النشاط الاجتماعي بالجامعة.

وقال رئيس جامعة الأقصر: إن المعرض يضم عددًا كبيرًا من المنتجات ذات الجودة العالية شملت ملابس جديدة مختلفة الأنواع، ومنتجات جلدية، وغيرها من المستلزمات، بهدف خدمة المجتمع الجامعي والتخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن الجامعة تحرص من خلال إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب على تنظيم العديد من معارض الملابس بصفة دورية، وفقًا لقواعد تضمن تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية ومساعدة مستحقي الدعم، انطلاقا من حرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات المجتمعية للطلاب، والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم.