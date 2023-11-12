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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حالة ذعر.. سماع دوي إطلاق نار في تل أبيب

تل أبيب - أرشيفية
تل أبيب - أرشيفية

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، اليوم الأحد، بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية في سوق سارونا في تل أبيب، مما أثار حالة من الذعر في المدينة.

ولفتت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، إلي أنه سمعت صيحات باللغة العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، تجمع حوالي 50 متظاهرا في تل أبيب، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت شبكة او بي سي الأمريكية.

وقال تال مينتيك، أحد المتظاهرين لرويترز: "نحن هنا للاحتجاج على القتل العشوائي للمدنيين الذي شهدناه في الأسابيع الماضية على يد حماس والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضاف "ندعو إلى وقف إطلاق النار الآن وإطلاق سراح الرهائن والتوجه نحو حل لإراقة الدماء التي لا تنتهي".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرب ليس لها منتصرون!"، بينما كانت الشرطة تراقب من السيارات القريبة.

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لكن وفي غمرة المظاهرات اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني عددا من الإسرائيليين بما يمثل ضربة لحرية التعبير في كيان الاحتلال .

وكذلك اعتقلت إسرائيل وأوقفت مدرس تاريخ عن العمل بسبب تحدثه علناً ضد الحرب التي يشنها النظام على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، ووصفهم بـ "قتلة الأطفال".

تل أبيب إسرائيل

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