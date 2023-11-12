أيام مختلفة تماما تنتظره.. أردوغان يكشف عن نهاية الحياة السياسية لـ نتنياهو

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نهاية الحياة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إن “أياما مختلفة تماما تنتظره”.

وقال أردوغان: "أدلى نتنياهو بتصريح للصحافة أمس.. تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قمة الرياض أقلقته. ماذا قلت سابقا؟ يا نتنياهو، هناك أيام مختلفة تماما تنتظرك… حزن الأطفال لن يعيد تأهيلك. نتنياهو، سترحل يوما ما. لا تجلب على نفسك لعنة المظلومين".

كما وصف الرئيس التركي، الأمم المتحدة بأنها منظمة مختلة وظيفيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل فقدت دعم المجتمع الدولي، لافتا إلى أن "ما يجري في غزة منذ 36 يوما هو قسوة لا توصف".

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، إنه يجب على تركيا إلى جانب مصر ودول الخليج، أن تضغط على الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة.

وأضاف أن قطاع غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، ‏وأن على أمريكا تقبل هذا الأمر.‏

وبيّن أردوغان أن "التفاهم مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستحيل إذا كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني".