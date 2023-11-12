مساعد وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 24 مدينة جديدة تنتمي لمدن الجيل الرابع

كشف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن الوزارة تخطط حاليا لتنفيذ 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بجانب تنفيذ 24 مدينة حاليا.

وأضاف عبد الخالق، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم، أن المدن الجديدة البالغة 24 مدينة الجاري تنفيذها سوف تخدم 32 مليون نسمة.

وتابع إبراهيم، أن تلك المدن منها 9 فى القاهرة الكبرى، و6 للوجه القبلي، و4 للوجه البحري، و5 لإقليم قناة السويس، لافتا إلى أن تلك المدن تصل تكلفتها لنحو 1.3 تريليون جنيه في الفترة من 2014 وحتى 2023.

وكان مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية،كشف عن وجود 13 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر موزعة بين الحضر والريف.

وأضاف إبراهيم، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السابع، تحت عنوان: “توسع الشركات خارجياً تكامل أم تنافس”، أن الاحتياج للوحدات السكنية من 2014 بلغ 2 مليون وحدة.

1.3 تريليون جنيه استثمارات المدن الجديدة

وتابع: أن إجمالي استثمارات المدن الجديدة بلغت 1.3 تريليون جنيه، خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، استحوذت تكلفة إنشاء مدن الجيل الرابع على 75% من تلك التكلفة بقيمة 975 مليار جنيه، و325 مليار لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بنسبة 25% من إجمالي التكلفة.