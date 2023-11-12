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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتديه بنطال جينز واسع باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب باللون الرمادي مع قميص باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز 

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