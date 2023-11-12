إطلالة تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها، عبر خاصية “ستوري” حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت ياسمين صبري، مرتديه جاكيت كلاسيك أنيق ومميز باللون الأصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون الأحمر الجريء للشفاه، ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمالها.

وإليكم صور ياسمين صبري