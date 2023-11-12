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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لأعياد الميلاد.. طريقة عمل المينى بيتزا

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل ميني بيتزا .

المقادير 
3 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1معلقة صغيره بيكنج بودر 
ماء دافئ للعجن حسب الطلب
ربع  كوب زيت
ذرة ملح

الحشوة  " حسب الرغبة
صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة
مكعبات فلفل اخضر
ميكس جبن 
زيتون اسود
زيتون اخضر
مكعبات طماطم صغيره

الطريقة 

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف الملح والزيت والبيكنج بودر

ثم اعجن بالدقيق مع  الى ان تتكون عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد و تغطي   تترك لتخمر لمدة ساعة

افرد العجينة واقطعها بالقطاعه الى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن  والفلفل الأخضر، والزيتون

طبعا الحشو حسب الرغبه واخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق من تحت وتذوب الجبنة وتقدم بألف هنا

 

طريقة عمل الميني بيتزا طريقة عمل ميني بيتزا

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