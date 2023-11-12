أستاذ علاقات دولية: العالم بدأ يتململ من تصرفات إسرائيل.. وفرنسا تدعو لوقف إطلاق النار

قال الدكتور رائد أبوبدوية أستاذ العلاقات الدولية، إن أمريكا هى التي تساند إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والمجتمع الأوروبي منقسم حول ما يدور في القطاع، ولن تكون له كلمة فصل في مسألة العدوان، لأن الكلمة الأخيرة لأمريكا، التي أعطت الضوء الأخضر للعدوان ووفرت مظلة سياسية للعدوان.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نابلس لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ماديًا وعسكريًا، رفع سقف أهداف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وشجعهم على انتهاك القانون الدولي والاعتداء على المدنيين والتهجير القسري.

المحكمة الجنائية

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتحرك بشكل عملي تجاه ما تفعله إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، على عكس الإجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي كانت سريعة.

ونوه بأن القانون الدولي مسيس، حيث تستخدمه الدول الكبرى من أجل مصالحها، مؤكدًا أننا لم نجد اسم مسئول غربي في المحكمة الجنائية، لكن من حسن الحظ أن العالم بدأ يتململ من تصرفات إسرائيل، مثل فرنسا التي تدعو لوقف إطلاق النار، وهو تغير جذري.