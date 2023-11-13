الصحفيين تقرر فتح باب التدريب بالمركز أمام الراغبين من غير الأعضاء

قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الأخير فتح باب التدريب بمركز التدريب والبحوث التابع للنقابة أمام الراغبين فى تلقى التدريب من غير أعضاء النقابة وجمعيتها العمومية.

وبمقتضى القرار سيكون بمقدور غير أعضاء النقابة التسجيل فى الدورات الجارية، والمقبلة بالمركز بدءًا من السبت 11 نوفمبر، والاستفادة من موارد وقدرات المركز التدريبية، ومن بينها صالة التحرير المدمجة، واستديو التليفزيون، واستديو الإذاعة، واستديو التصوير الفوتوغرافى، وصالات التدريب النظرى، ومعامل التدريب العملى وغيرها.

السرد القصصي الرقمي

ويمكن للراغبين تسجيل أنفسهم من الآن فى الدورات، التى ستبدأ الأحد المقبل حول السرد القصصى الرقمى، وصحافة المحمول والإعلام الافتراضى، وذلك باستخدام الرابط التالى:https://www.7daystech.com/ejstc/.

