مفاجأة.. أوسوريو قرر تأجيل مغادرة مصر قبل الحصول على شرطه الجزائي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر تأجيل سفره قبل الحصول على مستحقاته.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو عقد جلسة مع عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي، وحصل على وعد بتحصيل مستحقاته خلال أيام قليلة، وبالتالي قرر الانتظار".

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كانت سببًا فى رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال سالم فى تصريحاته عبر قناة نادي الزمالك: "أوسوريو مدير فني محترم ولكن طريقة لعبه والظروف الحالية كانا سببا فى رحيله عن تدريب الفريق، وسيتم إنهاء الشرط الجزائي معه من جانب مجلس الإدارة بشكل راقي".

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب سيعقد اجتماعًا غدا الإثنين، وسيناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، وسيتم عقد جلسة مع معتمد جمال يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشته بشان المرحلة المقبلة، وأيضا ملف المدير الفني سيكون على طاولة المجلس غدا.