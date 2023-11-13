حلمي طولان: صلاح أيقونة وإيهاب جلال اتظلم مع منتخب مصر

أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أيقونة مصر وفخر العرب بسبب إنجازاته وأرقامه القياسية.

وقال طولان فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "كنت سعيدا بقرار محمد صلاح فى الاستمرار مع ليفربول فهو لديه قدرات عقلية مختلفة عن جميع اللاعبين المصريين".

أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن إيهاب جلال، لم يحصل على فرصته كاملة فى تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقال طولان "إيهاب جلال مدير فني مميز ولكنه لم يحصل على فرصته كاملة فى تدريب المنتخب وتعرض لحملة انتقادات ساعدت فى الإطاحة به".