سر إصابة طفلك بأمراض تنفسية رغم عدم خروجه من المنزل| طبيب يكشف

يُصاب الكثير من الأطفال بأمراض الرئة المختلفة رغم عدم مغادرتهم المنزل أو اختلاطهم بأطفال آخرين، هذا الأمر أثار حيرة الكثير لكن الأطباء وجدوا له تفسيرا أخيرا.

وفقا لموقع “ياهو نيوز”، التفت إلى هذا الأمر الطبيب أندي نوكس المدير الطبي المساعد لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، وحذر المواطنين بأن الآلاف من الأطفال والرضع يحتجزون في المستشفيات بإنجلترا كل سنة بسبب أمراض الرئة المختلفة.

ولاول مرة ربط بين سكن هؤلاء الأطفال وإصابتهم بهذه الأمراض، وأوضح أن المنازل التي يعيش فيها الأطفال وسوء حالتها له تأثير كبير في التأثير سلبا على صحة الأطفال وإصابتهم بأمراض تنفسية.

والغريب أن هذا الأمر شائع في المملكة المتحدة، إذ أعلنت الكلية المالكة لطب الأطفال وصحة الطفل أن المنازل في بريطانيا أصبحت الآن قضية حاسمة بالنسبة لصحة الأطفال.

تصدرت هذه التحذيرات الصحف البريطانية، إذ تسكن كل أسرة من خمس أسر في المملكة المتحدة في منازل مستأجرة خاصة مع ارتفاع تكاليف المستأجرين على الرغم من تدهور الظروف وتدهور وصعوبة الحالة المادية وانتشار البؤس بين الأهالي.

وفي المنازل المُستأجرة، تنتشر بها الرطوبة أكثر بخمس مرات من المنازل التي يمتلكها الأشخاص، وأشارت الحكومة في إنجلترا إلى أن أكثر من 520 ألف عقار مستأجر بها مخاطر تشكل خطرًا جسيمًا على صحة الأطفال لأن النسبة الأكبر منها من باردة ورطبة ورديئة وغير صحية للعيش فيها

وأشارت بعض الدراسات إلى أن ما بين 20 إلى 40% من الأطفال الذين يصابون بالتهاب القصيبات في سنواتهم الأولى يصابون بالربو.