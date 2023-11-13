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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليست الأولي علي العرب.. القنابل السفورية الأسرائيلية تنهش لحم اطفال غزة واستخدمت بالحربين العالميتين

القنابل الفوسفورية
القنابل الفوسفورية

 قنابل فسفورية.. تستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بأطلاق القنابل الفسفورية بشكل كثيف الليلة، على محيط مستشفى القدس غرب غزة، بالاضافة الي توقف معظم مستشفيات شمال غزة عن الخدمة، لعدم وجود وقود ومستلزمات طبية وأدوية ومسكنات، بسبب وجود حصار خانق على هذه المستشفيات.

القنبلة الفسفورية

القنبلة الفسفورية هي قنبلة تحوي ذخيرتها على الفوسفور الأبيض، وهو شكل نشيط كيميائياً من أشكال عنصر الفوسفور، و يشتعل الفوسفور الأبيض تلقائياً عند التماس مع الهواء؛ ويحترق بشدة ومن الصعب إطفاؤه.

الفوسفور الأبيض، لديه القدرة على التسبب في أضرار للمدنيين بسبب الحروق الشديدة التي يسببها وآثاره طويلة الأمد على الناجين، حيث ينتهك استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المكتظة بالسكان في غزة متطلبات القانون الإنساني الدولي التي تقضي بأن تتخذ أطراف النزاع جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين والخسائر في الأرواح.

قوات الاحتلال تطلق القنابل الفسفورية في سماء غزة بشكل مكثف

وسائل إعلام: الاحتلال الإسرائيلي قصف جنوب لبنان بالمدفعية والقذائف الفسفورية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف غرب بيت لاهيا بالقنابل الفسفورية

توقف المولد الرئيسي بمستشفى الشفاء.. والاحتلال يكثف إطلاق القنابل الفسفورية على «القدس»

استخدام القنابل الفوسفورية الحربين العالميتين الأولى والثانية وفيتنام

واستخدمت الذخيرة الفوسفورية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، خاصة في الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ كما جرى استخدام القنابل الفوسفورية في عدة حروب إقليمية أخرى، و يعد استخدام القنابل الفوسفورية ممنوعاً وفق القوانين الدولية المتعلقة بأسلحة الحرب، وأثناء حرب فيتنام إطلاق قنبلة M47 الفوسفورية من طائرة أمريكية من طراز دوغلاس إيه-1 سكاي رايدر سنة 1966.
 

إطلاق قنبلة M47 الفوسفورية من طائرة أمريكية من طراز دوغلاس إيه-1 سكاي رايدر سنة 1966 أثناء حرب فيتنام..w

ما الضرر الذي يسببه الفوسفور الأبيض


يسبب الفوسفور الأبيض حروقا شديدة غالبا ما تصل إلى العظام وتكون بطيئة في الشفاء،  تؤدي إلى تفاقم الجروح بعد العلاج، وتشتعل مجددا عند تعرضها للأكسجين.

حروق الفوسفور الأبيض التي لا تتجاوز 10% من جسم الإنسان غالبا ما تكون قاتلة، ويمكن أن تسبب كذلك تلفا في الجهاز التنفسي، وفشلا في الأعضاء.

الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل فوسفورية في هجماته على غزة

وأكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل فوسفورية في هجماته على غزة وحدود لبنان يومي 10 و11 أكتوبر الجاري.

الفوسفور الأبيض يستخدم في الأغراض العسكرية


هو مادة كيميائية منتشرة في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، تشتعل عند تعرضها للأكسجين

وينتج عن هذا التفاعل الكيميائي حرارة شديدة تصل إلى 815 درجة مئوية

وضوء ودخان كثيف يستخدم في الأغراض العسكرية

 إلا أنه يسبب أيضا إصابات مروعة عندما يتلامس مع جسم الإنسان

استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح حارق بالعراق عام 2004

يمكن استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح حارق، حيث استخدمته القوات الأمريكية أثناء معركة الفالوجا الثانية في العراق عام 2004، "لإخراج" المقاتلين المختبئين، الذين تعرضوا بعد ذلك للهجوم.

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