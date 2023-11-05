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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف غرب بيت لاهيا بالقنابل الفسفورية

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل فسفورية بكثافة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

وأوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والناصر والكرامة.

وأفاد الإعلام الفلسطيني، منذ قليل، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

صحيفة ألمانية: فقدان أكثر من 60 أسيرا بعد الغارات الإسرائيلية على غزة

بعد قطع الاتصالات والانترنت.. قصف إسرائيلي غير مسبوق علي قطاع غزة

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي بيت لاهيا غزة

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