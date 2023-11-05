صحيفة ألمانية: فقدان أكثر من 60 أسيرا بعد الغارات الإسرائيلية على غزة

أفادت صحيفة دير شبيجل الألمانية، بأن أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا لدى حماس، اعتبرتهم تل أبيب في عداد المفقودين “والعديد منهم مدفونون” بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا للإعلام العبري.

وفي تل أبيب، تظاهر أقارب وأنصار الأسرى، أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، اليوم الأحد، إن المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة، تتقدم "بصعوبة بالغة"، وتستغرق وقتا أطول بكثير مما كان متوقعا في أمريكا.

وأضاف فاينر، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية،: "هذه مفاوضات صعبة للغاية.. هناك عدد كبير من الأسرى محتجزين في قطاع غزة، والعديد منهم مواطنون أجانب، بما في ذلك، على ما نعتقد، أمريكيون، المفاوضات تجري بهدوء وخلف الكواليس، وتستغرق وقتا أطول من اللازم".