ممنوع التدخين .. نصائح هيئة الدواء المصرية للتعامل مع الالتهاب الرئوي​

نشرت هيئة الدواء مجموعة من النصائح للتعامل مع الالتهاب الرئوي​ وذلك في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين و بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي.

وقالت هيئة الدواء. إن النصائح للتعامل مع الالتهاب الرئوي، تتمثل في التالي :​

-لا تتناول أدوية السعال دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية.​

-التوقف عن التحكم في الحمى باستخدام البارسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الاستيرودية، مثل الايبوبروفين إلا باستشارة مقدم الرعاية الصحية، مع مراعاة عدم إعطاء الأسبرين للأطفال.​

-التوقف عن التدخين، حيث يؤثر التدخين على وظائف الرئتين بشكل طبيعي، ومنها الدفاع عن الجسم من الجراثيم.​

-شرب السوائل بكثرة للمساعدة في تخفيف الإفرازات والتخلص من البلغم.​

-الحفاظ على قوة الجهاز المناعي؛ باتباع نمط حياة صحي عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على طعام صحي.​

-غسل اليدين بالماء والصابون، أو معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول لقتل الجراثيم.​

-الحصول على قسط كبير من الراحة، قد يحتاج المريض إلى البقاء فى السرير لفترة من الوقت.​