لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا.. غدا

تواصل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عقد اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري؛ لمناقشة عدد من الملفات المدرجة بجدول الأعمال.

كما يشهد اجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، في ضوء الجهود المصرية من أجل عودة الاستقرار السياسي في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عقدت اجتماعا، الأسبوع الماضي؛ لمناقشة الأوضاع في فلسطين، بحضور السفير محمد مصطفى عرفي، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشار محمد الحمصاني، مستشار بجامعة الدول العربية.

وأشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في إنهاء الأزمة، والعمل على التواصل مع كافة الجهات الفاعلة من أجل توصيل المساعدات لقطاع غزة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة القضية الفلسطينية، قائلا: تحركات مصرية لم تحدث من قبل في دعم القضية.

وأوضح أباظة، أن الرئيس السيسي أجرى بالعديد من الاتصالات مع زعماء وقادة العالم من أجل التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود والتحركات المصرية في إنهاء الأزمة الفلسطينية، نالت تقدير كافة دول العالم.