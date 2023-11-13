الزراعة: فقدنا 95 ألف فدان منذ 2011 ونرصد التعديات بالأقمار الصناعية

أكد أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أنه منذ 2011 وحتى الأن فقدنا حوالي 95 ألف فدان أراضي زراعية بعدد 2 مليون و108 حالات تعد.

وقال أحمد ياسين في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قمنا بإزالات لثلثي حالات التعدي التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية ".

وأضاف أحمد ياسين :"أكثر حالات التعدي على الأراضي الزراعية متواجدة في محافظات الدلتا"، مضيفا:" الدولة تسعى إلى إضافة نصف مليون فدان سنويا للرقعة الزراعية المصرية ".

وتابع أحمد ياسين:" يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية لأنها رقم مهم في الاقتصاد المصري "، مضيفا:" نرصد التعديات على الأراضي الزراعية عن طريق صور الأقمار الصناعية بالتعاون مع المساحة العسكرية ".

وأكمل احمد ياسين: "رئيس الوزراء أصدر قرار بتشكيل لجان لإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية ويتم المرور على الأراضي الزراعية بصفة دورية ".