درة تخطف الأضواء بإطلالة كلاسيكية.. شاهد

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع " عبر خاصية استوري تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت درة بإطلالة فورمال، وقد ارتدت بدلة باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا علي ظهرها، مع مكياج بلون بشرتها وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.



وشنت الفنانة درة هجوما على الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني عبر حسابها الرسمي على"إنستجرام".



ونشرت "درة" صورة لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعلقت قائلة: "كفاية إسرائيل قصفت مستشفى، متأسفة على أبشع صورة أنشرها في حياتي لأبشع كائن لو لم يحاكم هذا الكائن كمجرم حرب لا معنى لحقوق الانسان والإنسانية كلها".