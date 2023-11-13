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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: جارٍ تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة 3| تفاصيل

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تشطيب 1920 وحدة سكنية بمشروع جنة ٣ بالتوسعات الغربية بمدينة الشيخ زايد، كما تم ويجري تنفيذ ٢٦٦٤ وحدة سكنية، ١١١ عمارة بمشروع جنة 2 بالتوسعات الشرقية للمدينة، بجانب مشروعات البنية التحتية بالتوسعات، منوهاً عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بتوسعات المدينة، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبري الشركات الاستثمارية.

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جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، مع المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بمنطقة التوسعات الشرقية والغربية لمدينة الشيخ زايد.


وفي ذات السياق، قام المهندس أحمد محمد عبد الرازق، بجولة تفقدية بمنطقة التوسعات الغربية للمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، ومسئولو الإدارات المعنية بالجهاز.


وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم المرور على أعمال المرافق بمنطقة الامتداد، للاطمئنان على سير الأعمال بالمعدلات المطلوبة، واتخاذ جميع وسائل السلامة والصحة المهنية أثناء العمل، وكذا تم المرور على مشروع تنفيذ وحدات جنة 3، حيث تم تفقد أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، والتشطيبات الخارجية لواجهات عددٍ من العمارات، وأعمال الإنشاءات المختلفة، وكذا أعمال تنسيق الموقع.


وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، في جولته، على ضرورة أن يتماشى العمل وفقاً للجدول الزمني المحدد، ومراعاة الجودة في التنفيذ، مؤكداً أن المدن الجديدة تضمن مراعاة معايير الجودة وتكامل الخدمات لتكون نقلة نوعية في مختلف القطاعات.


وقال المهندس أحمد عبدالرازق، إنه جارٍ حالياً تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المغذي لمنطقة التوسعات والمشروعات الاستثمارية، بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه.


وكان المهندس أحمد محمد عبد الرازق، قد استقبل عدداً من سكان وحاجزي مشروع جنة 2 بمقر الجهاز، للرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالسكان، والاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم، عملاً على توفير جميع الخدمات وسبل الراحة للسكان، وأكد أن دور الجهاز هو العمل على تلبية الاحتياجات التي تخص السكان في إطار مسئولياته.


 

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