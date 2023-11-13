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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل فعاليات دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية في البحر الأحمر بمجموعة «حلايب»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تنفيذ فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم)، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، بمجموعة حلايب بمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر.

 

وينظم الدوري الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، متمثلة في "الإدارة العامة للرياضة".

 

وأكد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع.

 

واستطاعت محافظة البحر الأحمر تسجيل 68 فريقا في خماسي كرة القدم بمدن المحافظة تم تقسيمهم على 9 مجموعات (رأس غارب - الغردقة - سفاجا - سفاجا ب - القصير - مرسي علم - الشلاتين - أبو رماد - حلايب).

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