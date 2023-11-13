ندوات وورش عمل حول التغيرات المناخية وإدارة المخلفات في مدرسة مصر الحديثة لغات

استمرت الإدارة العامة لشؤون البيئة، إدارة الإعلام والتثقيف البيئي، في تنفيذ خطتها للتوعية البيئية في إطار محور التربية والتعليم والأزهر الشريف للعام الدراسي الجديد، في مدرسة مصر الحديثة الرسمية للغات.

وقام أخصائيو التوعية البيئية بتنظيم ندوات وورش عمل شملت مناقشات حيوية حول منظومة المخلفات الصلبة وتأثيراتها السلبية على البيئة. وتمحورت الجلسات التوعية حول التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها على المستوى الفردي والجماعي.

وأكدت إدارة المدرسة على أهمية تضافر الجهود في التوعية بقضايا البيئة وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعّالة في الحفاظ على البيئة المدرسية والمجتمع المحيط.



