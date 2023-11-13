استمرار مبادرة "صحة أبنائنا في أمان" لطلاب مدارس القليوبية

واصلت هيئة التأمين الصحى بالقليوبية من اطلاق مبادرة "صحة أبنائنا في أمان" لإجراء الكشف الطبى على طلاب مدارس القليوبية والتى تشمل الكشف على أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وذلك ضمن مبادرات رئيس الجمهورية "100 مليون صحة".



وقال الدكتور سيد جلال مدير الفرع على تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لنجاح المبادرة ، مؤكدا علي استمرارية المبادرة في عملها حتى نهاية العام الدراسي الجاري، بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف.



وأشار جلال الى توفير الإمكانيات اللازمة لنجاح الحملة وتذليل جميع العقبات للوصول إلى العدد المستهدف بجميع المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة ، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، مع تنفيذ ضوابط الحملة وتقديم الخدمات بالمجان

واضاف أن مراحل الكشف بالمبادرة، تشمل (قياس الوزن، الطول، مؤشر كتلة الجسم، تحليل الأنيميا) ، لافتا الى إستمرار تفعيل كارت متابعة الحالة الصحية لطلبة المدارس و تحويل الأطفال في حال ثبوت إيجابية حالتهم لعيادات التأمين الصحي وكذلك متابعة العلاج ووضع برنامج علاجي وغذائي مناسب وفقًا للحالة الصحية.