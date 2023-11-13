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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

ضمن سفراء الأزهر.. دورة إسعافات أولية لـ65 طالبا بمقر منظمة الخريجين

دورة لـ الإسعافات
دورة لـ "الإسعافات الأولية" لـ 65 طالبا بمقر منظمة الخريجين

عقد مشروع "سفراء الأزهر" دورة تدريبية في "الإسعافات الأولية" لعدد خمسة وستين طالبا وطالبة من كلية الزراعة للبنين والبنات بالقاهرة والهندسة الزراعية بالقاهرة، حاضر فيها الدكتورة فاطمة عز الرجال - الأستاذ المساعد بكلية التمريض بجامعة الأزهر، في إطار الأنشطة التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتأهيل شباب الأزهر لسوق العمل من خلال عقد برامج ودورات تدريبية متخصصة في كافة المجالات.

دورة لـ "الإسعافات الأولية" لـ 65 طالبا بمقر منظمة الخريجين 

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن المنظمة تعمل جاهدة لطرح كافة الدورات التدريبية في مجالات مختلفة؛ من خلال برامج متطورة بأساليب عصرية للطلاب والخريجين، ومنها تقديم ورشة تعليمية للمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، والإجراءات المناسبة والصحيحة للتعامل مع الجرحى والمرضى في مثل هذه المواقف.

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أوضحت أ.د فاطمة عز الرجال، في محاضرتها للمتدربين أهداف الإسعافات الأولية، ومنها الحفاظ على حياة المصاب ومنع تدهور حالته وتقليل الألم.
وبينت أهمية حقيبة الإسعافات الأولية في كل موقع لكونها الطريق الصحيح لإجراء الإسعافات بطريقة علمية ووفق القواعد التي يجب أن يتبعها المسعف حتى يحافظ على حياة المصاب،فضلا عن الاستعداد حالات الطوارئ من خلال امتلاك مهارات الاسعافات الاولية والتدريب على الاستعداد والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ من خلال امتلاك مهارات الاسعافات الاولية.
وفي نهاية الورشة قدمت د. فاطمة بعض الإرشادات التي يجب أن يتعلمها الجميع حتى يكون لديه الدراية لإجراء الإسعافات الأولية لحين وصول الطبيب المختص.

وقامت المتدربات بإجراء بعض الإسعافات الأولية عمليا للتأكد من استيعابهم للإرشادات التي وجهت لهم أثناء المحاضرة.

الاسعافات الاولية سفراء الأزهر جامعة الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر الدكتور محمد المحرصاوي

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