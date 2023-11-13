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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العضو المنتدب للشركة المتحدة: نركز على نشر الوعي بعدالة القضية الفلسطينية

عمرو الفقي
عمرو الفقي

قال عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة، إن ما قامت به المتحدة لدعم أشقائنا فى فلسطين كان يتمثل في الكلمة التي تنطق بالحق منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، متابعا: “أحد زملائنا مصور بالقاهرة الإخبارية لقي حتفه، رحم الله الشهيد وربنا يشفي مصاب أخر من طاقم القناة بقطاع غزة”.

وأضاف عمرو الفقي، خلال مؤتمر صحفي عقدنه الشركة اليوم أمام معبر رفح، أن الشركة جهزت حوالي 150 طن مساعدات لقطاع غزة، موضحا أن الشركة المتحدة بصفتها واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية فى الوطن العربي حرصت على نقل جميع الأحداث المستمرة على مدار الساعة من خلال نقل الحقائق.

وتابع أن الشركة المتحدة طالبت من خلال منصاتها بالوقف الفورى للعدوان على قطاع غزة، لافتا إلى أن المتحدة عملت على نشر الوعي بعدالة القضية الفلسطينية فى سبيل الدفاع عن أرض الشعب الفلسطيني.

عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة فلسطين العدوان قطاع غزة

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