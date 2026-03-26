الهلال الأحمر الإيراني : أكثر من 87 ألف وحدة غير عسكرية تضررت أو دمرت



أكد الهلال الأحمر الإيراني أن أكثر من 87 ألف وحدة غير عسكرية تضررت أو دمرت بالكامل منذ بدء الهجمات على البلاد.

وفي وقت سابق ؛ أفادت تقارير إخبارية بسماع انفجارات في منطقة "هشتجرد" في طهران في قصف وعدوان من قبل الاحتلال.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه ضرب منشأة لتطوير الغواصات في أصفهان، وذلك بعد يوم من قيام سلاح الجو الإسرائيلي بموجة من الضربات على المدينة الواقعة وسط إيران.

وقال الجيش: "في إطار الضربات، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات البحرية الإسرائيلية، مركز الأبحاث تحت الماء التابع للنظام الإيراني في أصفهان".

وأضاف البيان أن “المركز هو المنشأة الوحيدة في إيران المسئولة عن تصميم وتطوير الغواصات وأنظمة الدعم للبحرية الإيرانية”.

وذكر أن الموقع ينتج أيضاً أنواعاً مختلفة من "السفن غير المأهولة".