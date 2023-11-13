المتحدة : أصواتنا وصلت لنصرة الفلسطينيين

قال أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك مشاركة قوية تحدث من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و ذلك من خلال كل إعلامييها و مذيعيها، لقول كلمة حق لصالح الفلسطينيين.

أشرف سلمان:صوت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد وصل

وأضاف أشرف سلمان خلال كلمته في مؤتمر صحفي للشركة المتحدة لدعم الاشقاء في غزة، أن صوت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وصل ، و أصبحت تأخذ من قنواتها أخبار في القنوات الدولية، لافتاً إلى أن الشركة المتحدة و حياة كريمة هي مؤسسات تعكس طبيعة و جوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني.

أشرف سلمان:

وتابع:"سوف نظل شعباً واحداً، ونقف بجانب بعضنا البعض، هذه ليست معاونة و لكنها مشاركة واجبة على الشعب المصري"