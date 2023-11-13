الشركة المتحدة: المرأة في فلسطين أعطت نموذجا للعظمة

أكدت دينا عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها تقدم الشكر والتقدير لـ المرأة الفلسطينية، التي تحملت أعلى درجات العنف.

وأضافت عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، أن المرأة في فلسطين أعطت نموذجا للعظمة و الاحترام، وأن الجميع يتعلم منهم الصمود، والوقوف بجانب الوطن.

وأشارت إلي أن المؤسسات الدولية أين هي ، وكيف تقفون في شكل المتفرج، ولماذا تدفعون الأموال من أجل إبادة المواطنين في غزة.

وتابع :" الناس اللي بتخرج في مظاهرات بالدول عليهم أن يوجهون الأسئلة لـ المؤسسات الدولية، وتقول لهم أين انتم".