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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط قروض صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة.. تفاصيل

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

تقدم وزارة التنمية المحلية، فرصة قيمة لمن يريد الحصول على فرصة عمل أو بدء مشروعه الخاص سواء الصغير أو متناهي الصغر، حيث تقدم الوزارة عن طريق صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قروضا ميسرة للمواطنين في المحافظات وخاصة القري.

شروط قرض صندوق التنمية المحلية 

يقدم الصندوق، تمويلا للمواطنين لبدء مشروعهم، وأفكارا للمشروعات ومساعداتهم في دراسات الجدوي للمشروعات، ويتم إعطاؤهم تسهيلات لإنجاح المشروع وتسويق منتجاتهم، وتتراوح القروض من 5 آلاف إلي 60 ألف جنيه.

ويقدم الصندوق تسهيلات للمواطنين، وعند الالتزام في السداد والتوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد وإضافة الرسوم الإدارية؛ يتم منح المقترض فائدة 4%.

وأعلنت الوزارة المشروعات الممولة كالآتي:

_ المشروعات المنزلية و تربية الماعزمن 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه .

 _ مشروعات تربية الأغنام من7 الي  15 ألف جنيه .

_ مشروعات تسمين العجول من 15 الي 25 ألف جنيه.

 - المشروعات الاخري التي  يقرضها الصندوق 60 ألف جنيه.

-يمنح صندوق التنمية المحلية فائدة 6% و تتضمن الرسوم الإدارية وتكون متناقصة .

 - و فترة سماح دورة كاملة من المشروع ، ولا يتم دفع اقساط القرض الا بعد التأكد من عمل المشروع ونجاحة .

-اما لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية فيمنحهم  صندوق التنمية المحلية فائدة  4%.

وأوضحت الوزارة أنه للحصول علي قرض صندوق التنمية المحلية، يتم التقديم  في مقرات الصندوق في الوحدات المحلية بالمحافظات ويبلغ 1445 وحدة علي مستوي الجمهورية.

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