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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التدريب فترتين.. أول قرار من معتمد جمال قبل لقاء أبو سليم

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض التدريب غدا على فترتين، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يخوض الفريق الفترة الثانية من التدريبات في الثالثة عصراً.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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